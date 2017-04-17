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Главные новости Тюменской области
17:03  17 апреля 2017 1

В тюменском социальном центре, который сравнивали с тюрьмой, что-то да поменялось. Благодаря «URA.RU»

В центре "БОМЖ" появилось меню, которого здесь никогда не былоФото: пресс-служба тюменского отделения ОНФ

После публикации на «URA.RU» материала о плачевном положении бездомных в тюменской социальной гостинице «БОМЖ», постояльцам начали давать двухразовое горячее питание.

Об изменении системы питания в социальной гостинице «БОМЖ» нашему агентству сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Евгений Семеняко. Накануне он провел очередную проверку центра. Требования по улучшению условий для постояльцев учреждения «фронтовики» выдвинули, проведя первую ревизию социальной гостиницы. Нормы питания вызвали возмущение представителей ОНФ и стали темой публикаций на «URA.RU». После чего условия были пересмотрены.

Фото: пресс-службы тюменского отделения ОНФ

«Изменения положительные, — отметил Евгений Семеняко. — Здесь появилось второе горячее питание. Меню, по которому постояльцы питаются, находится в общем доступе. Мы прошли по палатам. Там все чисто, постели застелены свежими простынями. Сейчас стоит вопрос об усиленной организации кухни, чтобы готовить на месте».

Директор центра Эдуард Ахтямов подтвердил желание обустроить в учреждении кухню. «У нас есть помещение под кухню, — пояснил Эдуард Ахтямов. — Сейчас мы заказали экспертизу в Центре гигиены и эпидемиологии. Если, они скажут, что там готовить нельзя, тогда питание будем закупать в столовых».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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