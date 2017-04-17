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17 апреля 2017
16 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:23  17 апреля 2017 0

В Верхней Пышме нашли тело пропавшей женщины. Идет следственный эксперимент. ФОТО

Женщина пропала возле соседнего дома, когда пошла к подругеФото: страна ВК Ирины Вахрушевой

Спустя три дня после исчезновения обнаружено тело женщины, пропавшей возле своего дома. Жительница Верхней Пышмы пошла к подруге и пропала.

Тревогу забил муж пропавшей женщины. Он обратился в полицию, в ходе поисков возле дома нашли следы крови, сумку Ирины Вахрушевой и окровавленный воротник от ее куртки. Тело нашли подвале соседнего дома на улице Машиностроителей, 12.

В СКР было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время возле дома проходит следственный эксперимент, фотографии процесса появились в социальных сетях. Мужчина в синей куртке на манекене показывает, как он убивал Ирину. СКР пока воздерживается от комментариев.

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Мужчина показывает на манекене, как убивал Ирину Фото: «ВК», Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район

Александр Лукманов
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