17:23 17 апреля 2017 0

Женщина пропала возле соседнего дома, когда пошла к подруге Фото: страна ВК Ирины Вахрушевой

Спустя три дня после исчезновения обнаружено тело женщины, пропавшей возле своего дома. Жительница Верхней Пышмы пошла к подруге и пропала.

Тревогу забил муж пропавшей женщины. Он обратился в полицию, в ходе поисков возле дома нашли следы крови, сумку Ирины Вахрушевой и окровавленный воротник от ее куртки. Тело нашли подвале соседнего дома на улице Машиностроителей, 12.

В СКР было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время возле дома проходит следственный эксперимент, фотографии процесса появились в социальных сетях. Мужчина в синей куртке на манекене показывает, как он убивал Ирину. СКР пока воздерживается от комментариев.