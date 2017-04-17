Иностранные хакеры взломали сервера в Ельцин Центре

17:45 17 апреля 2017 0

Хакеры захватили Ельцин Центр Фото: ctfnews.ru

Свыше сотни хакеров из пяти стран поучаствовали в массовом взломе серверов на площадке Ельцин Центра. Так IT-специалисты определили лучших в сфере компьютерной безопасности.

«Наши командные соревнования называются RuCTF. „Захват флага“, если расшифровывать аббревиатуру с английского. Было 23 команды по шесть человек. Каждая получала сервер с одинаковым предустановленным набором уязвимостей. Задачей участников было защита от атак своих серверов и нападение на противников. За успешные действия участникам начисляли баллы», — поделился с «URA.RU» один из организаторов, Викентий Котвицкий.

Помимо россиян, в турнире приняли участие команды из Белоруссии, Италии, Австрии и Германии. Победу одержала команда студентов из МГУ. Вторыми стали IT-специалисты из ВШЭ, замкнули тройку программисты МФТИ.

«Все участники обучаются в вузах. Но это необычные студенты: практически все параллельно с учебой работают в ведущих IT-компаниях, таких как „Касперский“, „Яндекс“, „СКБ Контур“. Они кое-что понимают как в защите информации, так и во взломе», — добавил Котвицкий.

Победителям вручили смартфоны с операционной системой, одобренной ФСБ. Как уверяют организаторы, взломать такой телефон — непростая задача даже для спецслужб.