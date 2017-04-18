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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
08:47  18 апреля 2017 0

В Екатеринбурге десятки первоклашек остались без школы из-за подделки документов

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., школьники
Дети остались без школыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге несколько десятков будущих первоклассников остались без записи в положенную им по закону школу. Родители уверены, что всему виной недобросовестные горожане с фиктивной пропиской.

«Мы относимся к 99 гимназии на Эльмаше. Первого февраля ночью должны были записать в школу на сайте Госуслуг. Но ресурс не выдержал наплыва желающих и упал. Было всего 75 мест. Мы оказались 135. Позже с родителями провели свое расследование. Оказалось, что среди детей, попавших на наши места, много с фиктивной пропиской. Например, у одной женщины соседка — бабушка столетняя без внуков. А по ее адресу вдруг, оказывается, живет семья», — рассказала «URA.RU» горожанка Любовь Топорова.

По словам женщины, в управлении образования ей и еще двум десяткам родителей, чьи дети остались без школы, предложили взамен записать детей в школу №166. Однако такой вариант не устроил родителей. «Эта школа самая слабая по рейтингам. К тому же, там тоже не хватает мест на всех. Мы написали заявление в прокуратуру, сейчас ждем результатов», — добавила горожанка.

В пресс-службе областной прокуратуры подтвердили эту информацию.

«По 99 школе очень много обращений было. Сейчас подходит к концу проверка. Действительно, выявлены многочисленные нарушения, связанные с фиктивной регистрацией. Так, один мужчина предоставил поддельную справку, выданную якобы начальником УФМС в декабре 2016 года, хотя в этот период подразделение уже прекратило свое существование. Или же бабушка, которая прямо на камеру подтвердила, что за деньги прописала у себя посторонних людей. Результаты проверки будут переданы в полицию», — сообщила «URA.RU» представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Судьба детей с фиктивной пропиской неясна. В данный момент специалисты изучают вопросы судебной практики.

«Мы по этой школе ситуацию пытаемся урегулировать с февраля. Мероприятий проведено достаточно, всем родителям консультации даны», — прокомментировала «URA.RU» ситуацию руководитель управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Данил Бардин
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