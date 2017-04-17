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17 апреля 2017
19:57  17 апреля 2017 0

В Москве избили и ограбили тренера вратарей сборной России по футболу

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Полиция ищет тех, кто атаковал спортсменаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве жестоко избили и ограбили тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина.

На 60-летнего мужчину напали на улице Перерва на юго-востоке Москвы, отобрли у него сумку с мобильным телефоном и документами, а также деньги на сумму 70 евро (4,2 тысячи рублей).

Сейчас силовики работают в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает телеканал 360.

Лев Истомин
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