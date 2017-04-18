07:58 18 апреля 2017 0

Магнитогорский технический университет попал в список опорных региональных вузов Фото: Илья Московец © URA.RU

Экспертный совет при Минобрнауки определил 22 вуза—победителя второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. В число победителей в этом году вошел Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, в прошлом году в этот список попал Тюменский нефтегазовый университет.

Вузам предстоит изменить кадровую политику, научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов и понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда, пишет «Коммерсант». «Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону», — заявила изданию глава Минобрнауки Ольга Васильева.

На федеральном и региональном уровне в число вузов-победителей попали Владимирский госуниверситет имени Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский ГТУ, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет. В региональном списке помимо магнитогорского оказались еще 13 вузов: Марийский госуниверситет, Новгородский, Петрозаводский и Псковский, Саратовский государственный технический университет госуниверситет Сочи, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты и другие.

Как заявили в Минобразования, со временем число таких вузов должно достигнуть 150. Перед каждым учебным заведением ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал».

Отобранные вузы в ближайшие три месяца должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития. Для ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет, в прошлом году ее размер был равен 200 млн рублей.

Первые 11 опорных университетов были выбраны Минобрнауки в январе 2016 года. Тогда статус опорных среди прочих получил Тюменский нефтегазовый университет.