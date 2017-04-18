08:28 18 апреля 2017 0

На новом посту Рогозин получит полномочия назначать руководителя компании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ближайшее время возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС». На посту председателя совета директоров он получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

О кадровых перестановках, которые произойдут в ближайшее время, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Став главой совета директоров компании, Рогозин сменит министра транспорта РФ Максима Соколова, который руководит советом директоров менее двух лет.

По данным издания, изменения в компании обусловлены необходимостью координации работ по интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой взимания платы с грузовиков «Платон». На посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС» Рогозин получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

Сейчас вице-премьер является также председателем наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».