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18 апреля 2017
17 апреля 2017
08:28  18 апреля 2017 0

Рогозин займет место министра транспорта России Соколова

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
На новом посту Рогозин получит полномочия назначать руководителя компанииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ближайшее время возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС». На посту председателя совета директоров он получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

О кадровых перестановках, которые произойдут в ближайшее время, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Став главой совета директоров компании, Рогозин сменит министра транспорта РФ Максима Соколова, который руководит советом директоров менее двух лет.

По данным издания, изменения в компании обусловлены необходимостью координации работ по интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой взимания платы с грузовиков «Платон». На посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС» Рогозин получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

Сейчас вице-премьер является также председателем наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».

Марина Мотылева
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