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18 апреля 2017
17 апреля 2017
08:46  18 апреля 2017 0

Россиянам жалко денег из бюджета на Крым

Митинг в поддержку Путина и российских войск на Украине. Екатеринбург, россия, крым
Россияне не хотят видеть Крым дотационным региономФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Две трети россиян поддерживают присоединение Крыма к России, однако половина из них считают неправильным тратить огромные деньги на развитие региона в кризис. Таковы данные опроса Левада-центра.

Неправильным тратить бюджетные деньги на развитие полуострова в условиях кризиса считают 55% респондентов. В том, что источником средств для вложений и инвестиций в Крым является именно госбюджет, уверены более 70% россиян, и лишь 11% полагают, что это делается за счет «частных инвестиций российского бизнеса», приводит данные опроса «Ведомости».

Возвращение Крыма в состав России по-прежнему одобряют более 70% россиян. Осуждают присоединение полуострова 13% респондентов, до сих пор переживают по этому поводу — 20% населения России. «Конфликт с Западом по поводу Крыма пользу не приносит. Все ощущают экономические последствия — кто-то признает их, а кто-то считает неважными», — рассказал заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин.

Он отмечает, что политические выгоды от присоединения Крыма — повышение репутации страны, сохранение военно-морской базы в Севастополе и так далее — превалируют над экономическими проблемами, которые это присоединение повлекло. «Если материальное положение плохое, то остается только гордиться страной, это своего рода компенсация. Хорошо никогда не жили, зато многие помнят, как жили в великой державе», — отмечает Гражданкин.

Социологи также отмечают, что в сознании россиян появилась некая раздвоенность: с одной стороны, они рады, что Крым российский, но считают, что он может быть «не только всероссийской здравницей, но и житницей», но с другой стороны им непонятно, почему Крым должен быть дотационной территорией. Россияне говорят о том, что проблемы региона должны решаться за счет туризма и сельского хозяйства, а «не благодаря получению преференций за счет сокращения социальных программ».

Нина Калинина
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