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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:00  18 апреля 2017 0

Дети в опасности. В Екатеринбурге сломались светофоры на оживленном перекрестке возле школы

Установка светофора Курган
Из-за сломанных светофоров дети вынуждены перебегать дорогу перед машинамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге из-за сбоя перестали работать светофоры в микрорайоне Уралмаш. Техника вышла из строя на протяжении значительной части улицы Кировоградская, неподалеку от 66 школы. На момент написания заметки не функционировали светофоры на перекрестках Кировоградская — Орджоникидзе и Кировоградская — Стахановская.

«Безобразие. Вела ребенка в школу, пришлось перебегать дорогу перед машинами. А многие дети ведь сами ходят. А если, не дай бог, под колеса попадут?» — поделилась с «URA.RU» мама одной из учеников 66 школы.

В диспетчерской «URA.RU» подтвердили неполадки. «Заявки у нас уже есть. Там неполадки с питанием, работаем вместе с электриками», — сказал собеседник агентства.

Когда будут устранены неполадки, пока неясно.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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