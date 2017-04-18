10:57 18 апреля 2017 0

Александр Потапов собирается перенастроить работу Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба УВЗ

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов встретился с представителями трудового коллектива Уралвагонзавода. Он отметил, что на предприятии сейчас «ситуация умеренной устойчивости» и пообещал развивать новые направления производства.

«У нас существуют сложности, но ситуация выравнивается и, уверен, в ближайшее время она нормализуется», — не стал скрывать реальной ситуации перед работниками Уралвагонзавода Александр Потапов. Он отметил, что по итогам 2016 года на предприятии выпускалось 80% продукции специального назначения и 20% — гражданской. Ситуацию новый гендиректор собирается изменить. По его словам, к 2030 году соотношение гражданской и военной продукции должно быть 50% на 50%.

«Перед нами стоит задача восстановить производство дорожно-строительной и коммунальной техники, сформировать ясную и четкую программу. — поделился планами с коллективом Потопов. — Государство нам дает определенный шанс. По программе импортозамещения мы можем производить эту продукцию и успешно конкурировать с зарубежными аналогами».

1/4 Фото: Пресс-служба УВЗ

Рабочим Уралвагонзавода он пообещал, что к началу 2018 года в Нижнем Тагиле будет запущена первая очередь новой заводской поликлиники, больше будет оздоровительных путевок с привлечением здравниц корпорации Ростех, продолжатся работы по строительству детского парка, кроме того, предприятие в 2017 году с размахом отпразднует День танкиста.

В конце марта, напомним, Александр Потапов встречался с главой региона Евгением Куйвашем. На встрече он опроверг слухи о том, что УВЗ скидывает с себя всю «социалку». «Очень хочу, чтобы все тагильчане, все работники нашего предприятия и их семьи жили очень комфортно, чтобы вовремя выплачивалась зарплата, чтобы были созданы определенные условия для их быта», — сказал на встрече с губернатором Потапов.

Принципиальные для предприятия и региона вопросы новый глава УВЗ обсуждал и с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. «Мне была принципиально важна позиция по соцполитике, по кадровой политике. Взаимопонимание полное. Мы знакомы 10 лет, он вдумчивый профессионал, порядочный человек и на предприятие пришел с новым широким конструктивным взглядом». — отмечал в разговоре с «URA.RU» мэр Нижнего Тагила.