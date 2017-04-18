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18 апреля 2017
Главные новости 
11:08  18 апреля 2017 0

Челябинский комментатор призвал разбить лицо хоккеисту Ковальчуку. ВИДЕО

КХЛ. ХК
Игрока СКА Илью Ковальчука магнитогорский комментатор назвал подлецомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магнитогорский комментатор телеканала «ТВ-ИН» Павел Зайцев в прямом эфире оскорбительно высказался о нападающих СКА Вадиме Шипачеве и Илье Ковальчуке. При этом Ковальчуку он призвал разбить лицо.

«Что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы», — заявил Зайцев, комментируя матч Кубка Гагарина. Комментатора разозлил эпизод в матче между СКА и магниторогским «Металлургом», когда Ковальчук нанес удар нападающему «Металлурга» Яну Коваржу. Этот момент остался незамеченным судьями.

СКА обыграл «Металлург» со счетом 4:1 в серии и выиграл Кубок Гагарина.

Зайцев также завил, что не собирается болеть за сборную России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. «Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами „Все для сборной, все для победы“ ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые паузы в календаре», — пояснил свою позицию комментатор в прямом эфире.

Руководство телеканала в свою очередь заявило, что не будет наказывать комментатора за его слова, так как он выразил личное мнение. «Какие тут могут быть наказания, поощрения. Он максимально близко был к команде. Воспринял это поражение самым серьезным образом, пропустил через себя», — цитирует заявление телеканала издание «Дни.ру».

Нина Калинина
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