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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:10  18 апреля 2017 0

На станции в Свердловской области ищут бомбу

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, железная дорога, депо, станция екатеринбург пассажирский, пассажирский поезд
Место обнаружения огнетушителя воле железной дороги оцепленоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На станции Свердловской железной дороги идет проверка из-за обнаружения подозрительного предмета. На месте работают полицейские и спасатели.

Сигнал тревоги поступил со станции Егоршино. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, дежурный обходчик обнаружил возле железнодорожных путей огнетушитель. Он сообщил о находке на пост полиции на вокзале. На место выехали сотрудники полиции и МЧС. На движении поездов находка пока не сказалась.

Также во вторник утром, 18 апреля, тревога объявлялась на вокзале в Екатеринбурге из-за найденной бесхозной сумки. Но спустя какое-то время объявился хозяин забытых вещей.

Александр Лукманов
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