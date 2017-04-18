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18 апреля 2017
Главные новости 
12:07  18 апреля 2017 0

Следователь по делу Юревича не верит справке из Лондона. Экс-губернатора хотят видеть в России

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Правоохранители хотят видеть экс-губернатора в РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Следствие заявило, что медицинское обследование, которое проходит в Великобритании экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, не является основанием для неявки на допрос. Защита намерена обжаловать эту позицию в суде, заявил «URA.RU» адвокат Игорь Трунов. Также будут опротестованы ходатайства о возбуждении уголовных дел.

«Следователь прислал постановление, что полученные в английском госпитале медицинские заключения не являются уважительной причиной его отсутствия в Екатеринбурге. Но следователь — не врач и не эксперт, чтобы делать такие заключения. Сегодня, 18 апреля, мы обжалуем это постановление в суде», — заявил Трунов корреспонденту «URA.RU».

Также 18 апреля будут направлены два ходатайства в адрес самого следователя по делу Юревичу. В первом — за истечением срока давности, — предлагается отменить постановление о возбуждении уголовного дела по подстрекательству к клевете. Во втором защита требует отменить возбуждение дела о взяточничестве — за отсутствие состава преступления. «На 700 страницах переданных нам для ознакомления материалов мы не нашли доказательств вины Михаила Юревича», — пояснил Трунов.

Ранее адвокаты Юревича сообщили, что в связи с онкологическим заболеванием с ноября 2016 года бывший губернатор проходил лечение в Израиле, а с 10 апреля 2017 года (в этот день экс-чиновник должен был появиться в Екатеринбурге на допросе) медицинское обследование в Великобритании. После этого появилась информация, что бывшего челябинского губернатора готовятся заочно арестовать и объявить в международный розыск.

Владимир Васин
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