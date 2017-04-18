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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:00  18 апреля 2017 0

Свердловское правительство назначило и. о. министра после статьи на «URA.RU»

Дмитрий Ноженко, интервью. Екатеринбург, ноженко дмитрий
Дмитрий Ноженко покинул свой пост в начале апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Свердловской области появился исполняющий обязанности министра экономики. Как рассказали «URA.RU» в «Белом доме», указ о назначении Татьяны Гладковой был подписан в пятницу, 14 апреля.

За день до этого, 13 апреля, в репортаже нашего агентства с заседания правительства было рассказано о том, что и. о. министра экономики до сих пор не назначен и ведомство работает без подписания ключевых документов.

Министр экономики Дмитрий Ноженко ушел в отставку 5 апреля. Он перешел на пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга. Прошлый ее руководитель Евгений Архипов стал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии вместо ушедшего в отставку Евгения Липовича.

Антон Ольшанников
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