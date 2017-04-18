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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:20  18 апреля 2017 19

Отели Сочи повысили цены на летний отдых. Крым не отстает

Сочи
В Сочи повысили цены в отеляхФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что стоимость проживания в отелях в Сочи в летний период текущего года повысится в среднем на 15%.

Наименьший рост цен показывают отели высокого уровня — около 5%. Среднее подорожание проживания в гостиницах в этом сезоне оценивается в пределах 7-12%, а в каких-то отелях и до 15%, сообщает «Газета.Ru».

Ранее АТОР отмечал, что в новом сезоне среди владельцев гостиниц и отелей Крыма наблюдается тенденция критического завышения цен, писала «Национальная служба новостей». Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цены на отдых в регионе необходимо регулировать, чтобы достичь нормального соотношения цены и качества.

28 февраля глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил на инвестфоруме в Сочи о необходимости снижения цен на отдых в России. «Надо серьезно поработать над тем, чтобы цены были определенным образом снижены», — цитировал телеканал 360 заявление главы Ростуризма.

Нина Калинина
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