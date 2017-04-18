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Главные новости Пермского края
13:01  18 апреля 2017 0

Пермский депутат лишил матерей-одиночек пособий. «Рождение случайных детей происходит после корпоративчиков»

Демченко и Клепцин Пермь, клепцин сергей
Сергей Клепцин: "Рождение случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков"Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Заксобрания Пермского края Сергей Клепцин в эфире федерального канала объяснил, почему лишил матерей-одиночек поддержки из бюджета. По его словам, они рожают после «корпоративчиков». Автор идеи бэби-боксов жестко ответила парламентарию.

В Пермском крае молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на получение единовременной выплаты в 60 тысяч рублей. Тратить эти деньги они могут только в детском магазине. Но не все имеют возможность получить такое пособие — оно дается только тем, у чьего ребенка установлен отец.

Один из авторов поправок, ограничивающих матерей-одиночек в праве получения материальной помощи, — депутат Сергей Клепцин. В эфире НТВ он прокомментировал свое предложение. «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков», — сказал парламентарий.

Руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» и автор идеи бэби-боксов Елена Котова жестко ответила депутату. «Наверное, у него хороший опыт похода на корпоративчики. Человек же не может говорить о том, чего не знает. А вообще бывают разные ситуации, почему в графе „отцовство“ у ребенка стоит прочерк. Возможно, пара не успела расписаться, а отец погиб, например. Или просто внезапно не захотел нести ответственность за незапланированного ребенка. Давайте тогда создадим банк ДНК, чтобы отцы после корпоративчиков знали, где их дети», — сказала общественница «URA.RU».

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Собеседница отметила, что матери-одиночки и так находятся в тяжелом положении, а подобные законы и высказывания со стороны власти только добивают их. Также, по ее словам, власть такими законопроектами наказывает детей и делит их на законнорожденных и незаконнорожденных.

«На помощь кому направлены эти пособия? Женщине? Так ей не нужны памперсы в детском магазине, ей нужен маникюр, красивое белье, новое платье. А подгузник нужен ребенку, и именно его лишают подгузника только потому, что у него нет отца», — говорит Елена Котова.

Напомним, Сергей Клепцин, который является руководителем комитета по социальной политике Заксобрания Пермского края, — единственный конкурент врио губернатора Максима Решетникова на праймериз «Единой России».

Анна Белкина
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