{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
13:39  18 апреля 2017 0

В Тюмени появился патруль добровольных помощников ГИБДД «АлкоХантер». Первые фото уже в Сети, горожане соревнуются в остроумии

Патруль будет выходить в рейды с ГИБДДФото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени появился молодежный патруль «АлкоХантер». Молодые люди будут регулярно выходить в рейды вместе с сотрудниками ГИБДД, караулить пьяных водителей возле ночных клубов и публиковать видеозаписи своих акций в пабликах в соцсетях.

Как рассказали в ГИБДД области, участники патруля наденут специальные жилетки со световозвращающими логотипами «АлкоХантера». Молодежный патруль уже провел первый рейд совместно с сотрудниками Госавтоинспекции — всем остановленным водителям ребята вручали памятки, листовки и проводили беседы об опасности «пьяной езды».

В ГИБДД корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ранее в подобные патрули с инспекторами на юге области выходили взрослые люди. В Тюмени же воплотить идею решила молодежь. По информации агентства, в молодежном патруле участвуют представители «Молодой гвардии Единой России».

Тюменцы скептически восприняли идею «АлкоХантеров», хотя и отмечают, что бороться с нетрезвой ездой необходимо. «Интересно, это до первого получения по лицу у ночного клуба, или ребята дольше продержатся? Очередная клоунада нас ждет, господа. Сколько развелось этих добровольных организаций! Такое ощущение что госорганы ничегошеньки не делают. Очень яркий показатель деградации государства», — пишут горожане на местных форумах. При этом тюменцы уже дают советы патрульным — подежурить около магазинов «Красное и белое», устроить рейд на горячие источники и сделать специальные наклейки на автомобили нарушителей.

На борьбу с пьянством за рулем тюменцы поднялись после того, как об этой проблеме на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения в конце марта заявил губернатор области Владимир Якушев. «Мы должны добиться того, чтобы появление пьяного водителя за рулем стало резонансным событием, из ряда вон выходящим преступлением на территории Тюменской области. Нужно придать этому общественную огласку, называть и показывать нарушителей, невзирая на чины и звания», — заявил глава региона.

После этого региональная ГИБДД обратилась с призывом к местным общественникам помочь в борьбе с нетрезвым вождением. Инспекторы сообщили о готовности сотрудничать с любыми активистами в сфере профилактики «пьяной езды».

Напомним, несколько лет назад в Тюмени появились активисты движения «СтопХам», которые провели несколько рейдов и даже сняли пару скандальных видеороликов. Однако вскоре по какой-то причине активность общественников сошла на нет. В группе «СтопХам Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» последняя запись о планируемых рейдах датирована декабрем 2014 года.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров