{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
15:08  18 апреля 2017 0

В Тюмени установлен подозреваемый в убийстве мужчины, которого нашли в канализационном колодце

Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, люк, канализация, коллекторный колодец
Установлен подозреваемый в совершении убийства мужчины, которого нашли в канализационном колодцеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственными органами СК по Тюменской области установлен подозреваемый в совершении убийства мужчины, которого нашли в канализационном колодце, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире. После возлияний между ними произошла ссора. Подозреваемый обмотал тряпку вокруг шеи потерпевшего и задушил его. Затем убийца замотал тело знакомого в покрывало и бросил в канализационный колодец у дома №58 по улице Энергетиков. Следствию удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний уроженец Тюменской области. Ему предъявлено обвинение по статье убийство.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров