15:39 18 апреля 2017 0

Судьба памятника архитектуры в Тюмени - под вопросом Фото: соцсети

Сгоревший в Тюмени памятник архитектуры «Дом мещанина Ивана Замятина» могут сдать в аренду. Администрация города раздумывает и над другими вариантами.

Неосторожное обращение с огнем — причина пожара, от которого в Тюмени пострадал памятник архитектуры «Дом мещанина Замятина», об этом рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области. «В доме сгорели кровля, частично помещения на втором этаже, а также деревянная часть арки», — сообщили в ведомстве. Там также пояснили, что огонь могли развести лица без определенного места жительства, которые облюбовали заброшенный дом.

Как рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, дом находится в муниципальной собственности. Здание признано аварийным. Жильцы из дома были отселены в 2014 году. Однако дальнейшую судьбу дома специалисты комитета не прокомментировали.

В пресс-службе администрации города Тюмени пояснили: «Есть несколько предложений по использованию этого здания. Их анализируют специалисты. Сносу он не подлежит. Из-за пожара сейчас там идет экспертиза».

Как рассказал источник на условиях анонимности, «Дом мещанина Замятина» собираются сдать в аренду по ставке 1 рубль за квадратный метр. Согласно положению о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, новый владелец может взять памятник архитектуры в аренду на 49 лет с условием реставрации здания. Кто может оказаться арендатором сгоревшего памятника архитектуры, источник не уточнил.