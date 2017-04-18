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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:30  18 апреля 2017 4

Просроченный хлеб запретят возвращать производителю

Клипарт. Хлеб и плата за электричество. Екатеринбург, хлеб, булка
Просрочку не станут возвращать производителюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат хлеба и других продуктов с истекшим сроком годности производителю. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее она неоднократно заявляла о необходимости урегулирования данного вопроса. Отмечается, что продукция, возвращенная на предприятие после окончания срока годности, небезопасна и не соответствует необходимому качеству, пишет «Национальная служба новостей».

После истечения срока годности в продуктах могут накапливаться «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы», уточняется в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой, направленного Яровой. Как передает телеканал 360, цитируя документ, токсины и микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, способны выдерживать высокие температуры. Соответственно, в таких продуктах могут содержаться метаболиты плесневых грибов, дрожжей, концентрация которых может достигать «потенциально небезопасного уровня».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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