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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
19:25  18 апреля 2017 0

В администрации Челябинска снова будет работать Сергей Давыдов. ФОТО

Администрация. Челябинск.
Челябинская мэрия постепенно начинает укрепляться выходцами с местФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Чесменского района Сергей Давыдов собирается трудоустроиться в администрации Челябинска, это стало известно «URA.RU» из собственных источников. 18 апреля чиновника уже видели в мэрии, где он появился для соответствующих консультаций.

Победа предпринимателя Давыдова над опытным чиновником Александром Серковым в конце 2016 года стала маленькой сенсацией. И вот уже на 20 апреля назначена сессия депутатов районного собрания, где предполагается рассмотреть вопрос об отставке районного начальника. Новое назначение может состояться в первых числах мая, возможная должность пока неизвестна. В аппарате губернатора и управлении внутренней политики от комментариев отказались.

Факт недавней беседы «на троих» (Сергей Давыдов (справа) разговаривает с Борисом Дубровским и главой аппарата губернатора и правительства Евгением Голицыным) теперь воспринимается по-иному
Фото: читатель «URA.RU»

Между тем сотрудники мэрии уже шутят о «возвращении Давыдова» — до декабря 2014 года столицей Южного Урала управлял тезка чесменского главы — сити-менеджер Сергей Давыдов.

Алексей Шумов
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