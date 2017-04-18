21:56 18 апреля 2017 13

Чудновец возложила цветы у здания Курганского областного суда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Евгения Чудновец, осужденная за репост детского порно, оправданная судом и ставшая правозащитницей, во вторник, 18 апреля, побывала в Кургане. Она встретилась с родственниками осужденных, возложила цветы на ступеньках областного суда и оставила судье послание, передает корреспондент «URA.RU».

Встреча с курганцами, обратившимися за помощью, прошла в чайной студии. Татьяна Лешукова пришла с увесистой папкой уголовного дела своего сына Анатолия, осужденного в 2011 году за убийство двух человек в составе организованной группы «черных риелторов» на 24 года. Она убеждена, что сын пострадал ни за что.

«Вердикт был основан только на показании других обвиняемых, данных следствию. В суде признались, что оговорили сына, но судья не принял это во внимание. Все были заинтересованы в обвинительном приговоре: у судьи работает сын в прокуратуре», — заявила Лешукова. По ее словам, оперативники выбивали показания из подозреваемых. «Одна обвиняемая сказала на суде, что ее били в живот, а она была беременна на тот момент, — продолжала рассказ женщина. — Московские адвокаты были в шоке, когда увидели дело. Говорили, что сына должны были оправдать, потому что доказательной базы вообще нет». Судья, по словам женщины, отказался приобщить к делу доводы стороны защиты и выводы независимой экспертизы. А пока шло следствие и суд, на семью Лешуковых и их адвокатов давили силовики, и даже запугивали их расправой.

«Мы ждем только оправдания. До нашего дела я не представляла, что можно просто так посадить человека», — заключила Татьяна Лешукова.

Другое дело, по которому правозащитница Чудновец также готова помочь, касается приговора Наталье Никулиной, осужденной на два года колонии за избиение судебного пристава. Сын осужденной заявил, что его мать оклеветали.

Встречу молодой человек Чудновец Андрей Мясников транслировал на своей странице в Facebook. «Мы открыто говорим, вы здесь, в Курганской области, фабрикуете дела. Перестаньте! Посмотрите, сколько жертв, — обратилась на камеру Евгения Чудновец. — Я здесь защищают вожатых Безбородова и Куршеву, которые сидят по обвинению в издевательствах над ребенком. Почему они до сих пор сидят?».

1/4 Татьяна Лешукова борется за оправдания своего сына, осужденного за организации убийства двух человек как «черный риелтор» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После общения с родственниками осужденных, Евгения вместе с ними отправилась в здание областного суда, где дважды рассматривалось ее дело «о репосте». «Я сейчас торжественно возлагаю цветы к Курганскому областному суду от имени всех незаконно осужденных, которые пострадали от судей. Такой бардак терпеть нельзя. Я здесь как правозащитник Безбородова и Куршевой, отпустите их, просто пересмотрите дело — там столько „косяков“, столько ошибок, вы сами ужаснетесь!» — через видеокамеру обратилась Чудновец к судьям.

Добиться встречи с судьей Сергеем Волосниковым, который вынес Чудновец обвинительный приговор (5 месяцев лишения свободы), правозащитнице не удалось. Передавать ему «привет» судебные приставы отказались, предложив ей через канцелярию оставить судье обращение. «Нисколько неуважаемый мной Волосников „судья“, от осужденной тобой ни за что Чудновец Евгении. Прошу тебя, тщательней выноси свои приговоры и апелляционные решения. Жду извинений», — написала Чудновец. Обращение зарегистрировали.

Прощаясь, Чудновец обещала вернуться в Курган за оправдательными приговорами. И выразила готовность лично выступать на судах в качестве правозащитницы.

1/4 После беседы Чудновец направилась в Курганский областной суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена за репост видео, на котором запечатлен обнаженный восьмилетний мальчик, снятый воспитателем детского лагеря Катайского района. Чудновец утверждала, что разместила ролик, чтобы обратить внимание силовиков и общественности на издевательства над детьми, но суд Катайска отправил ее в колонию на полгода (после апелляции срок снизили до пяти месяцев). После публикаций в СМИ ее дело вызвало огромнейший резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу. Сейчас она в качестве правозащитника добивается оправдания вожатых Данила Безбородова и Татьяны Куршевой, осужденных за насильственные действия над мальчиком, на три и на шесть лет колонии.