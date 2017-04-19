{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:23  19 апреля 2017 0

Российские бомбардировщики перехвачены у побережья Аляски

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Военные силы США подняли по тревоге перехватички F-22Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика возле Аляски. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, в ночь на понедельник российские Ту-95 были замечены в 450 километрах от военной базы Элмендорф, расположенной неподалеку от города Анкоридж. На перехват были отправлены два истребителя F-22, а также самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3.

Самолеты ВС США сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут, пока Ту-95 не изменили свой курс на возвращение в воздушное пространство РФ, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Известно, что максимальное сближение российских бомбардировщиков с островом Кадьяк на южном побережье Аляски составило порядка 161 километра.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров