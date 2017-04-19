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Главные новости Пермского края
09:03  19 апреля 2017 0

Пермский губернатор уехал в монастырь и к единороссам

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максим Решетников продолжает знакомство с землякамиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников отправляется в очередную поездку по региону. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, в программу выезда вошли и посещение монастыря, и новое знакомство с единороссами.

В среду, 19 апреля, в 08:30 временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников провел заседание правительства, после чего направился в Кунгурский район. В программе визита главы региона значатся проверка ремонта части федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, посещение агрохолдинга «Русь», совещание с производителями сельскохозяйственной продукции. Также Решетников посетит Белогорский Свято-Николаевский монастырь, проведет заседание оргкомитета празднования 100-летия монастыря.

Вечером Решетников в рамках праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата на выборы губернатора в Кунгуре встретится с активом партии. Первая такая встреча прошла в Верещагино 5 апреля.

Стефан Савелли
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