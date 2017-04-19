Деньги клиентов Запсибкомбанка в надежных руках

10:37 19 апреля 2017 0

Запсибкомбанк стал победителем в номинации «Надежные руки» на ежегодной премии «На пике формы» Фото: пресс-служба Запсибкомбанк

Запсибкомбанк является одним из крупнейших банков в Уральском регионе, занимая лидирующие позиции по объемам кредитования и привлечения средств среди банков Тюменской области и насчитывая более 626 тыс. клиентов во всех регионах присутствия. Особенно пристальное внимание банк уделяет поддержанию высокого уровня надежности деятельности и формированию запаса ликвидности.

В апреле 2017 года Запсибкомбанк стал победителем в номинации «Надежные руки» на ежегодной премии «На пике формы», учрежденной журналом «Эксперт-Урал» совместно с аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC (PricewaterhouseCoopers). Вручение премии состоялось 11 апреля в Екатеринбурге в рамках Х ежегодной конференции «Будущее банковского бизнеса: перспективы регионов».

Учредители премии отметили, что банк добился «высокого доверия со стороны предпринимательства», что помогло ему «сохранить кредитную поддержку бизнеса». Заслуженную награду директор дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Иван Бочарников получил из рук главного редактора журнала «Эксперт-Урал» Артема Коваленко и управляющего партнера офиса PwC в Екатеринбурге Максима Мациборко.

«Победа Запсибкомбанка — это признание нашей работы со стороны профессионального сообщества, подтверждение уже ставшего традиционным доверия к банку со стороны предпринимателей, не зря мы уже во второй раз становимся обладателем премии именно в этой номинации», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

В 2016 году, при наблюдаемой отрицательной динамике в банковском секторе, корпоративный кредитный портфель Запсибкомбанка вырос на 8,6%, а объем привлеченных средств юридических лиц увеличился на 3,5%. Это доказывает, что в глазах клиентов банк продолжает оставаться действительно надежным партнером.

Дополнительной гарантией сохранения и повышения надежности стало участие в программе докапитализации региональных банков, в рамках которой банк выполнил требование об увеличении собственных средств (капитала). Это способствовало улучшению позиций в различных рейтингах надежности ведущих независимых экспертов. Так, за 2016 год Запсибкомбанк поднялся на 5 позиций в рейтинге надежности 100 ведущих российских банков журнала Forbes, и занял в нем 38 место. На 1 января 2017 года Запсибкомбанк занимает 29 место в рейтинге надежности 100 крупнейших российских коммерческих банков, опубликованном в журнале «Профиль», поднявшись с 33 места рейтинга, составленного на 1 октября 2016 года.

«Запсибкомбанк всегда уделял особое внимание обеспечению надежности деятельности, в действующей Стратегии развития на 2016—2018 гг., надежность является одним из трех основных стратегических приоритетов банка», — прокомментировал вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» Руслан Зиннуров.