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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:26  19 апреля 2017 0

Городская дума Екатеринбурга подключились к скандалу по Храму на воде

Клипарт. Екатеринбург, табличка, городская администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Сторонников и противников строительства пригласят в гордуму на разговорФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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Депутаты Екатеринбургской городской думы решили включиться в шумное обсуждение по поводу строительства Храма на воде. На очередном заседании комиссии по местному самоуправлению и связям с общественностью думцы предложили пригласить на информационный час представителей обеих сторон — противников застройки городского пруда и инициаторов строительства.

В качестве возможных спикеров в ходе обсуждения депутаты предложили одного из организаторов акции «Обними пруд» Дмитрия Москвина с одной стороны, и главу «Русской медной компании» Игоря Алтушкина или главного архитектора собора святой Екатерины Михаила Голобородских — с другой.

Сергей Демин
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