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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
10:49  19 апреля 2017 0

Объявлен конкурс на пост главы Челябинского областного арбитража

Арбитражный суд. Челябинск., арбитражный суд
Полномочия действующего председателя суда истекут в декабреФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с истечением в 2017 году полномочий председателя Челябинского областного арбитражного суда, Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на замещение этой должности. Документы у желающих будут принимать до 18 мая, сообщили «URA.RU» в ВККС.

Действующий глава областного арбитража Андрей Орлов занимает свой пост с 24 октября 2011 года. Законодательство позволяет ему подать заявление на еще один срок. Будет ли он выдвигать свою кандидатуру, пока неизвестно.

Андрею Васильевичу Орлову исполнилось 50 лет. Закончив в 1994 году Иркутский госуниверситет по специальности «Правоведение», он до 2000 года работал юристом в различных коммерческих организациях.

Карьеру в судебных органах начал в 2000 году с должности судьи Федерального арбитража Восточно-Сибирского округа, спустя семь лет став зампредом суда. В 2011 году был назначен председателем Арбитражного суда Челябинской области. Общий стаж работы по юридической профессии более 25 лет.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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