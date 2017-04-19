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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:54  19 апреля 2017 0

Первый открытый разговор губернатора Куйвашева в Екатеринбурге после переназначения: члены правительства не будут назначены «исполняющими обязанности»

Встреча Евгения Куйвашева с журналистами на тему выборов 2016 г. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев членам правительства: "На предстоящие выборы мы с вами идем, как единая команда"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Члены свердловского правительства не получат статуса «исполняющих обязанности». Об этом врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на заседании правительства в среду, 19 апреля.

«Считаю, что это доверие оказано не только мне, как главе региона, но и всем членам моей команды, вам, уважаемые коллеги. Уверен, что на предстоящие выборы мы с вами идем, как единая команда. В ближайшее время мы обсудим механизмы предстоящей работы. Все члены правительства продолжат работать без приставки и. о. до выборов губернатора Свердловской области», — заявил Евгений Владимирович.

Заседание врио губернатора начал с установок на будущую работу, фокусирующуюся на укреплении финансовой стабильности региона, повышении его инвестиционной привлекательности и улучшении качества жизни уральцев.

Выступающий следом глава администрации губернатора Владимир Тунгусов поблагодарил членов правительства за то, что все они вовремя сдали декларации о доходах. Сегодня, пообещал он, документы будут опубликованы на сайте регионального правительства.

Антон Ольшанников
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