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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:44  19 апреля 2017 0

Разгонять болельщиков? Уральская полиция закупает 22 тысячи кожаных подвесок для резиновых дубинок к ЧМ-2018

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., полиция, наручники, браслеты, дубинка
К мундиалю у всех полицейских будет новая форма и вооружениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Полицейские закупают 22 174 кожаных подвесок для резиновых дубинок. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Проводит торги Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ.

«Подвески закупают в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года, — пояснил „URA.RU“ источник в полицейском управлении. — Сейчас они у полицейских есть, но у всех разные: у кого порванные, у кого — б/у. К ЧМ-2018 всех будут обмундировывать в новую одежду, вооружение будет новое, в том числе и дубинки. А для них нужны подвески».

Согласно конкурсной документации, подвески для дубинок должны быть изготовлены из натуральной шорно-седельной кожи вида «Л» из шкур крупного-рогатого скота черного цвета. «Изделие представляет собой подвеску с фиксирующими ремешками в виде двух колец, — говорится в описании изделия. — На верхнем ремешке имеется кнопка, нижний — прочно зафиксирован хольнитеном и носит функцию страхующей шлевки с внутренним диаметром 37 мм, в случае, если верхний ремешок расстегнётся. Конструкция подвески обеспечивает свободное извлечение палки для использования по назначению».

Разъясняется, что подвеска крепится методом продёргивания ремня между передней и задней стенками. При этом верхний ремешок цепляется к основанию с помощью двух хольнитенов (заклепок). В нижней части подвески должна быть металлическая петля с металлической рамкой и карабином.

«Строчки швов должны быть ровными, хорошо утянуты и прочно закреплены, без узлов и пропусков стежков, — говорится в описании изделия. — Излишние концы ниток должны быть обрезаны. Количество стежков на 10 мм строчки — 2,5-3 стежка». По требованию заказчика, в кожаных деталях не должно быть глубоких надрезов, неровной окраски, содранного покрытия и «значительной отдушистости».

Для участия в аукционе производители должны успеть подать заявки до 24 апреля (сам аукцион пройдет 27.04.18 в 9 утра). Стоимость закупки — 3 097 360,00 руб., т. е. стартовая стоимость одного кожаного изделия — 139,68 руб.

Андрей Гусельников
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