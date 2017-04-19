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Главные новости Пермского края
12:17  19 апреля 2017 0

Пермские власти оставят полеты в Крым без субсидий. Вместо Симферополя прикамцам предложили Кавказ

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Господдержку получат перевозчики, которые организуют перелеты в Краснодар и Минеральные водыФото: Pixabay

Правительство Пермского края проанализировало пожелания пермяков по поводу авиаперелетов на юг. Большинство жителей региона высказались за Симферополь, но рейс туда субсидироваться не будет. Зато господдержку получат перевозчики, которые организуют перелеты в Краснодар и Минеральные воды.

Вопрос о субсидировании авиарейсов из Перми поднимался на заседании краевого правительства в среду, 19 апреля. Краевой Минтранс проанализировал результаты интернет-опроса, в котором жителям региона предлагали выбрать одно из южных направлений для летнего отдыха. Большинство (39% проголосовавших) выбрали Симферополь, на втором месте оказался город Сочи (за него выступили 18%). Тем не менее, субсидии получат рейсы в Краснодар и Минеральные воды.

«В Симферополь, Сочи и Анапу у нас уже открыты авиаперелеты на коммерческой основе. Они востребованы — их загрузка составляет практически 100%, и в летний период мы прорабатываем вопрос о включении дополнительных рейсов по этим направлениям. Эти маршруты мы предлагаем дополнить рейсами Пермь-Краснодар и Пермь — Минеральные воды, открыв по ним субсидии, чтобы наработать по ним пассажиропоток», — отметил и. о. главы краевого Минтранса Николай Уханов. Министр добавил, что эти направления также получили поддержку со стороны крупных предприятий региона.

Маршруты Пермь-Краснодар и Пермь-Минеральные воды будут субсидированы с июня по декабрь 2017 года. По каждому маршруту будут летать два рейса в неделю.

Анна Белкина
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