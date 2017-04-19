12:48 19 апреля 2017 0

В Минздраве нехватку смесей объяснили ошибкой администрации Фото: Pixabay.com

Свердловские дети остались без молочного питания. В Тугулымской районной больнице жители четыре месяца не могут получить обязательные смеси для своих детей, рассказали «URA.RU» в общественной организации «Гражданский патруль».

«С января нам не выдают молочную смесь, у главврача ответ один: „смеси нет!“. Обращались с проблемой в Белый дом Тугулыма, где ответили, что на наш район не выделили денег, гоняли нас из кабинета в кабинет», — сообщила мама семимесячной Карины из Юшалы.

Она представила справку с печатями больницы, в которой подтверждается, что женщина не получала смеси для своей дочери. «Так как детского питания на ОВП в наличие нет с января 2017», — говорится в документе.

Общественники по данному поводу в среду, 19 апреля, обратились с жалобой в областную прокуратуру (копия обращения есть в распоряжении редакции). В пресс-службе ведомства «URA.RU» сообщили, что будет проведена проверка по обращению. «Выясним, выделялось ли финансирование на приобретение детских смесей, если выделялось, то, как были израсходованы средства, и были ли нарушены права граждан на получение смесей», — сказала агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По словам родителей, смесей в больнице нет с января Фото: «Гражданский патруль»

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области «URA.RU» заявили, что перебои с поставками смесей начались не в январе, а три недели назад.

«Проблема возникла по вине администрации медучреждения, которая некорректно составила заявку. В базе было видно, что больница не нуждается в поставках. Сейчас министерство оперативно решает вопрос по доставке смесей из других территорий», — сказал нашему агентству пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.

В больнице журналисту «URA.RU» получить оперативно комментарий не удалось. Здесь попросили сделать письменный запрос (ответ на него пока не пришел) или позвонить директору во второй половине дня.