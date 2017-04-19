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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:59  19 апреля 2017 0

В детском саду Екатеринбурга ребенка напоили хлоркой

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
Воспитанник детсада попал в больницу, в случившемся разбираются правоохранители.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге шестилетнего мальчика напоили хлорным раствором. ЧП произошло накануне в детском саду №72 Екатеринбурга по улице Соболева. Ребенок находится в больнице, в случившемся разбираются правоохранители.

«Около 10 часов ребенок попросил у воспитателя воды, чтобы попить, — рассказала „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Воспитатель сперва направила его к младшему воспитателю, которая проводила в это время уборку в туалете, но та сказала, что занята, и отправила обратно к воспитателю».

Воспитатель в группе налила мальчику из чайника воды. Ребенок сделал два глотка и почувствовал кислый неприятный вкус, о чем тут же сказал воспитательнице. Она попробовала сама и поняла, что это не вода. В этом время в группу зашла нянечка, сообщившая, что в чайнике — раствор дезинфицирующего средства «Дэо-хлор», который она налила, чтобы его почистить.

Ребенка госпитализировали в ДГКБ №9, где ему промыли желудок и поставили предварительный диагноз «ожог гортани, полости рта, а также ожог пищевода под вопросом». Сейчас мальчик находится в больнице на стационарном лечении.

Прокуратура начала проверку. «Мы дадим оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны персонала детского сада, затребовали документы, регламентирующие правила и порядок уборки помещений детского сада, а также время и периодичность мытья и чистки столовой посуды и кухонного инвентаря, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службы свердловской областной прокуратуры. — Затребованы документы из медучреждения для установления степени тяжести полученных травм. Будут приниматься меры прокурорского реагирования».

Как сообщили агентству в Управлении здравоохранения Екатеринбурга, состояние мальчика не внушает опасений. «Самочувствие у него хорошее: ожогов, к счастью, нет, хотя есть небольшой покраснение, — рассказали в пресс-службе горздрава. — Обошлось без серьезных последствий: мальчик, можно сказать, отделался легким испугом. Ребенок получает всю необходимую медпомощь в полном объеме. Через день-два врачи планируют его выписать».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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