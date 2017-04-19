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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
14:09  19 апреля 2017 0

Поездка в отпуск для ямальцев значительно подорожает. Стоимость билетов вырастет до двух раз

Клипарт. Екатеринбург, паспорт, билет, билет на поезд
В кассах уже заканчиваются билеты на июньФото: Александр Константинов © URA.RU

Ямальцы раскупают билеты на отпускной сезон. На начало июня уже выкуплена значительная часть мест в поезда дальнего следования. Особенно тяжело придется жителям Салехарда, которые отрезаны от мира в силу отсутствия наземной транспортной инфраструктуры.

Самый быстрый и простой способ выбраться из столицы региона в теплые края — это самолет. Однако билеты на рейсы стремительно заканчиваются. При том, что цена их достаточно высока.

Первые пять дней лета станут самыми дорогими для поездки в отпуск. Так, например, авиакомпания «Ямал» за полет в одну сторону из Салехарда в Москву 3 июня берет от 26 тыс рублей за место в эконом-классе, что в два раза дороже средней цены на этом направлении. На тот же рейс 5 июня стоимость полета начинается от 12,9 тыс.

Фото: скрин с портала Skyscanner

С 1 июня на самом популярном направлении Салехард — Москва начнет работать крупнейший российский перевозчик компания «Аэрофлот». Стоимость билета в один конец в этот день составляет от 17,5 тыс рублей.

Еще один популярный вид транспорта для ямальцев — это железная дорога. Стоимость билетов здесь начинается от 6,5 тыс с человека на направлении Лабытнанги — Москва. Это стоимость двухдневной поездки в плацкартном вагоне. За купе придется выложить от 10 тысяч рублей. За 14 тысяч можно рассчитывать на люксовое купе.

Самым дешевым способом выбраться с Ямала на «большую землю» остается речной транспорт. Стоимость билетов на теплоходы, курсирующие по Оби между Салехардом и Тобольском, Омском в этом году составит от 1,7 тысяч с человека за билет третьего класса. Первый класс будет стоит от 6 тысяч рублей.

Вячеслав Егоров
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