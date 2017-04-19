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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:46  19 апреля 2017 0

Власти Екатеринбурга хотят забрать у области парк Маяковского

Матч Россия-Алжир, трансляция в ЦПКиО. Екатеринбург, парк маяковского, ЦПКиО
Мэрия хочет взять парк Маяковского на баланс городаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга намерена обратиться к областному правительству с просьбой передать территорию ЦПКиО им Маяковского в собственность городу. Об этом на выездом заседании комиссии по местному самоуправлению заявила начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская.

Сейчас парк принадлежит области, что препятствует его развитию. По словам директора ЦПКиО Романа Шадрина, в такой ситуации муниципалитету нет смысла вкладываться в строительство капитальных объектов.

Кроме того, парк не имеет возможности привлекать частные инвестиции, в частности, на реконструкцию театра эстрады, строительства новых аттракционов и подземных коммуникаций.

Вопрос об обращении к облправительству будет подготовлен и вынесен на обсуждение гордумы.

Сергей Демин
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