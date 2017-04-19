14:31 19 апреля 2017 3

Александр Гордон обратился к главе города Сергею Руденко (на фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане трое несовершеннолетних пытаются лишить родную мать родительских прав. За помощью они обращались в органы опеки города, однако проверка условий содержания детей прошла только после того, как приехала съемочная группа передачи «Мужское и женское» с «Первого канала».

В марте текущего года Тамара Козловская освободилась из колонии и забрала троих детей (мальчика и двух девочек) из приемной семьи, в которой они проживали в ХМАО. Женщина отсидела пять лет за распространение наркотиков. С детьми она приехала в Курган, где поселилась в съемной комнате в общежитии.

Женщина и ее сожитель не работали, употребляли спиртное, продукты брали в долг в магазине и били детей. Малыши несколько недель не были устроены в школу. Старшему мальчику приходилось попрошайничать на улице. Подросток решил лишить мать родительских прав, чтобы вернуться в приемную семью. Чиновники на обращение несовершеннолетнего не отреагировали.

Ведущий Александр Гордон в эфире передачи обратился к главе города Кургана Сергею Руденко: «Разгоните ваши органы опеки, они вообще ничего не делают», — заявил он. Представители курганской опеки на передачу не приехали. В своем комментарии они пояснили, что «правовых оснований признать маму уклоняющейся [от исполнения родительских обязанностей] нет никаких».

По словам специалистов, опека Пыть-Яха должна была сделать запрос в Курган, чтобы здесь была проведена проверка условий, в которых поселились дети. «Получилась накладка», — заявили специалисты. Вместе с тем опека соседней области сообщила, что письмо было направлено в Курган в тот же день, когда мать забрала детей из приемной семьи.

«Более безответственных людей я не видел», — возмутился ведущий Гордон. Однако сейчас, по его мнению, курганская опека должна сработать быстро — подать на мать иск о лишении ее родительских прав.

По сообщению о жестоком обращении с детьми инициировал проверку Следственный комитет Курганской области. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, обстоятельства, указанные в сюжете, будут проверены. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также будет дана оценка на предмет возможной халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в СКР.