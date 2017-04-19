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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
14:43  19 апреля 2017 0

Курганские синоптики уточнили прогноз по паводку. Когда вода доберется до города?

Река Тобол Курган, паводок, купание запрещено, река тобол
Курганцы надеются на лучшееФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Специалисты курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды больше склоняются к нижней границе прогноза по паводку, который составляет 630 см. Это «URA.RU» подтвердила начальник центра Марина Носова.

«У нас прогноз дан: 8 метров плюс-минус 1,7 м. Он остается прежним, просто мы ориентируемся по нижнему уровню. Это получается 630 сантиметров», — заявила Носова.

При этом она подчеркнула, что вода в районе областного центра все же может превысить отметку восемь метров. По словам Марины Носовой, спад воды в районе Усть-Уйского вовсе не означает, что там пик паводка пройден, а угрозы дальнейшего роста нет. «Вода сегодня опускается, а завтра может опять начаться подъем», — сообщила она.

«Народный синоптик» из Кургана Илья Винштейн также считает, что расслабляться рано. «Спутниковый мониторинг за 18 апреля показывает продвижение воды по руслу Убагана со стороны озера Кушмурун», — отметил он. Илья Винштейн добавил, что эта вода доберется до Кургана «приблизительно через 9-11 дней в зависимости от температурного режима и осадков».

Станислав Достовалов
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