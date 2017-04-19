Челябинские танки готовятся к параду Победы. ФОТО

15:35 19 апреля 2017 0

Техника появляется на улицах города раз в год Фото: пресс-служба ЧТЗ

Исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода — два танка и артсамоход времен Великой Отечественной войны — возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин на параде Победы, который пройдет в Челябинске на площади Революции 9 мая.

Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу. Поэтому ежегодно к майским праздникам они «вспоминают» свои ходовые навыки, участвуя в торжественном построении войск Челябинского гарнизона. К праздничному маршу готовятся заранее, чтобы подойти к нему во всеоружии, быть способными «без запинки» преодолеть намеченный для них маршрут.

Как рассказал курирующий подготовку машин накануне 73-й годовщины Победы мастер цеха сборки погрузчиков № 113 Челябинского тракторного завода Леонид Шабалин, предполагается, что в этом году больших работ с исторической техникой не потребуется. Проводится текущее техобслуживание: проверка уровня масла, заправка топлива, зарядка аккумуляторов. А также регулировка системы управления, проверка технического состояния ходовой части. После еще предстоит обкатка: танки проедут по заводской территории, чтобы проверить боевые машины на ходу: все-таки возраст у них солидный — за 70 лет. Пройдут необходимую тренировку и экипажи. Им важно убедиться, что все три гусеничных раритета — танки Т-34, ИС-3, самоходка ИСУ-152 — легко заводятся и послушны в управлении.

Легендарную технику выведут на улицы в праздник Фото: пресс-служба ЧТЗ

Легендарную «тридцатьчетверку» на параде поведет экипаж, который обновился с прошлого года: за рычагами по-прежнему будет ветеран завода — механик-водитель Николай Ефимов, а вот на командирском месте теперь другой — электромонтер Олег Окольников. Старейшему заводскому «танкисту» Владимиру Рукавицыну исполнилось 77 лет, его проводили на заслуженный отдых. Мехвод самоходки ИСУ-152 — Александр Меньшиков, на месте командира — Денис Бондарь. За рычагами ИС-3 — последнего танка, созданного на ЧТЗ в годы войны — Иван Рындыч, на башне — Александр Бондарь. Все члены экипажей двух последних машин — водители-испытатели предприятия. Есть и резервный экипаж — руководитель службы испытаний специализированного конструкторского бюро по дорожно-строительной технике Александр Чадов и инженер-испытатель Александр Дмитриев.

В каждой машине работает ТПУ — танковое переговорное устройство, и роль второго члена экипажа для безопасности движения по городским улицам очень важна. Посмотреть на слаженную работу заводских танкистов можно будет 4 мая на генеральной репетиции.

Завершающим этапом подготовки машин станет мойка, при необходимости —покраска. При этом, заверил ответственный за подготовку техники мастер Леонид Шабалин, имена ее создателей — выдающихся конструкторов Танкограда — по-прежнему останутся на броне гусеничных реликвий. Это руководивший разработкой самоходки Лев Троянов, автор концепции танка ИС-3 Михаил Балжи и главный конструктор по двигателям Иван Трашутин, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки. Именными музейные машины предприятия стали к 70-летию Победы, и с тех пор гордо несут на своих башнях известные фамилии.

«Живая», сохраненная бронетехника на парадах производит впечатление куда большее, чем те же танки с заваренными люками, застывшие недвижимо на выставках и постаментах. Стоит зарокотать дизелям, и каждый из этих легендарных образцов, словно сбрасывает годы, превращаясь в настоящую машину времени. Становится настоящим олицетворением истории Танкограда. Так будет и в этом году.