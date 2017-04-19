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19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:38  19 апреля 2017 0

«У вас все под колпаком!» В уральском колледже запретили хиджабы и проверяют почту студентов

Египет, отдых туристов, хиджаб, шахидка
Запрет на ношение хиджаба и другой национальной одежды прописан в правилах внутреннего распорядкаФото: Нина Калинина © URA.RU

В медицинском колледже города Серова Свердловской области запретили носить хиджаб и контролируют почту студентов — об этом рассказала директор медколледжа Елена Шевалова во время прошедшего накануне в городской администрации заседания комиссии по профилактике экстремизма. Цитаты из доклада директора опубликовало местное издание «Глобус».

«Запрет на ношение хиджаба прописан в правилах внутреннего распорядка, — заявила Елена Шевалова. — Требование к одежде сейчас единое для занятий практического и теоретического обучения. Ввели потому, что были лица, которые посещали занятия в национальных одеждах. Обязательно проводится проверка библиотеки на наличие экстремистской литературы. Уже третий год при приеме документов мы проводим психологическое тестирование и отслеживаем толерантность. Обязательно проводим анкетирование студентов на определение национального состава».

Руководитель серовского филиала Свердловского областного медколледжа Елена Шевалова рассказала о «тотальном контроле» в ссузе
Фото: с сайта somkural.ru

По словам руководителя ссуза, с экстремизмом борются не только педагоги, но и сами студенты — для этого в колледже создан специальный волонтерский отряд «Око». «Ребята ведут наблюдение в социальной сети „ВКонтакте“, наблюдают сайты, отслеживают электронную почту студентов и своих друзей», — рассказала Шевалова. Это помогает не только бороться с экстремизмом, но и с подростковыми суицидами. «Это уже дало результат: у нас выявились студенты, которые имеют отношение к субкультурам, склонные к суицидальным наклонностям», — заявила директор медколледжа. Результатом стало прикрепление выявленных к психологу, психиатру, включение в группу риска и постановке на внутриучилищный контроль.

Директор медколледжа рассказала и о вовсе кардинальной мере: «На территории колледжа глушим WiFi, чтобы они даже через телефоны не могли никуда выйти», — сообщила Шевалова, после чего председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних попросила «обойтись без перегибов, чтобы дети и родители не чувствовали, что их права ущемлены».

А вот глава муниципалитета, наоборот, поддержала директора ссуза. «У вас прямо тотальный контроль — все под колпаком, — цитирует издание „Глобус“ главу Серовского городского округа Елену Бердникову. — Но я могу понять Елену Михайловну, потому что прошлый год был достаточно печальным в этом отношении — с жизнью покончили два студента. Понятно, что есть личная жизнь, но можно было это предотвратить, если бы информация была вовремя и у психолога, и у педагогов. Бывает, что равнодушные товарищи не делятся, но здесь можно было бы сохранить молодые жизни».

Руководитель Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Елена Шевалова пообещала «URA.RU» прокомментировать свой доклад позднее.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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