17:38 19 апреля 2017 0

Запрет на ношение хиджаба и другой национальной одежды прописан в правилах внутреннего распорядка Фото: Нина Калинина © URA.RU

В медицинском колледже города Серова Свердловской области запретили носить хиджаб и контролируют почту студентов — об этом рассказала директор медколледжа Елена Шевалова во время прошедшего накануне в городской администрации заседания комиссии по профилактике экстремизма. Цитаты из доклада директора опубликовало местное издание «Глобус».

«Запрет на ношение хиджаба прописан в правилах внутреннего распорядка, — заявила Елена Шевалова. — Требование к одежде сейчас единое для занятий практического и теоретического обучения. Ввели потому, что были лица, которые посещали занятия в национальных одеждах. Обязательно проводится проверка библиотеки на наличие экстремистской литературы. Уже третий год при приеме документов мы проводим психологическое тестирование и отслеживаем толерантность. Обязательно проводим анкетирование студентов на определение национального состава».

Руководитель серовского филиала Свердловского областного медколледжа Елена Шевалова рассказала о «тотальном контроле» в ссузе Фото: с сайта somkural.ru

По словам руководителя ссуза, с экстремизмом борются не только педагоги, но и сами студенты — для этого в колледже создан специальный волонтерский отряд «Око». «Ребята ведут наблюдение в социальной сети „ВКонтакте“, наблюдают сайты, отслеживают электронную почту студентов и своих друзей», — рассказала Шевалова. Это помогает не только бороться с экстремизмом, но и с подростковыми суицидами. «Это уже дало результат: у нас выявились студенты, которые имеют отношение к субкультурам, склонные к суицидальным наклонностям», — заявила директор медколледжа. Результатом стало прикрепление выявленных к психологу, психиатру, включение в группу риска и постановке на внутриучилищный контроль.

Директор медколледжа рассказала и о вовсе кардинальной мере: «На территории колледжа глушим WiFi, чтобы они даже через телефоны не могли никуда выйти», — сообщила Шевалова, после чего председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних попросила «обойтись без перегибов, чтобы дети и родители не чувствовали, что их права ущемлены».

А вот глава муниципалитета, наоборот, поддержала директора ссуза. «У вас прямо тотальный контроль — все под колпаком, — цитирует издание „Глобус“ главу Серовского городского округа Елену Бердникову. — Но я могу понять Елену Михайловну, потому что прошлый год был достаточно печальным в этом отношении — с жизнью покончили два студента. Понятно, что есть личная жизнь, но можно было это предотвратить, если бы информация была вовремя и у психолога, и у педагогов. Бывает, что равнодушные товарищи не делятся, но здесь можно было бы сохранить молодые жизни».

Руководитель Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Елена Шевалова пообещала «URA.RU» прокомментировать свой доклад позднее.