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Главные новости Пермского края
17:56  19 апреля 2017 0

В Пермь возвращается монстрация. В колонну с «трудящимися» любителей абсурда не пустили

Профсоюзы не пустили «монстрантов» в общую колонну, поэтому веселая акция пройдет в другом местеФото: организаторы "Монстрации-2012"

После долгого перерыва в Перми пройдет первомайская монстрация. Правда, профсоюзы не пустили «монстрантов» в общую колонну, поэтому веселая акция пройдет в другом месте.

Монстрация — это массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. Содержание транспарантов предельно абсурдно, как правило, аполитично. Этот формат был придуман в 2004 году в Новосибирске. Обычно эти акции проходили в рамках Первомайской демонстрации. В Перми первая монстрация прошла в 2010 году, а последняя — в 2012. И вот сейчас мероприятие решили вернуть на улицы города.

Изначально «монстранты» хотели идти в общей первомайской колонне, но их не пустили профсоюзы из-за «несоответствия духу мероприятия», рассказал «URA.RU» организатор монстрации Борис Хохлов. Сейчас веселое шествие планируется от сквера Дзержинского по тротуару улицы Ленина со стороны нечетных домов до памятника Попову. Мероприятие предполагают начать 1 мая в 9:30 и проводить до 11:00. Заявку организаторы уже подали в среду, 19 апреля. По закону ответ мэрии должен прийти через три дня.

Анна Белкина
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