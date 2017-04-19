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19 апреля 2017
21:03  19 апреля 2017 0

В Тюмени продают любимый бар Дмитрия Губерниева. ВИДЕО

Именно в этом месте бара часто фотографировался Дмитрий ГуберниевФото: с сайта alterainvest.ru

В Тюмени на продажу выставлен любимый бар Дмитрия Губерниева. Именно в «Авиатор» знаменитый спортивный комментатор заходил во время практически каждого своего визита в Тюмень. За бизнес, который, по словам горожан, принадлежит семье экс-замдиректора областного департамента информполитики Андрея Душина, просят 10 млн рублей.

Объявление о продаже «бара с оригинальным дизайном» в Ленинском округе Тюмени появилось на сайте одной из федеральных бизнес-брокерских компаний. В сообщении говорится, что бар занимает площадь в 137 квадратных метров, в компании работают 15 сотрудников, фонд заработной платы составляет 480 тыс. рублей в месяц, а оборудование и мебель оцениваются примерно в 11 млн рублей.

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Фото: с сайта alterainvest.ru

Судя по размещенным на сайте фотографиям, речь идет о баре «Авиатор» в центре Тюмени. Это заведение давно облюбовал Дмитрий Губерниев, который неоднократно размещал на своих страницах в соцсетях фото и видео из тюменского бара. Последний ролик из «Авиатора» Губерниев опубликовал в «Инстаграм» две недели назад. «В музыке только гармония есть! Играем в честь закрытия биатлонного сезона!» — написал он. В одном из видео Губерниев сидит за ударной установкой. Музыканты исполняют хит группы «Машина времени» «Мой друг лучше всех играет блюз».

В группе «Тюменский инсайд» в сети «Фейсбук» горожане пишут, что бизнес в «Авиаторе» связан с семьей экс-замдиректора областного департамента информполитики Андрея Душина.

Получить комментарий агента брокерской компании не удалось — он не ответил на звонок по указанному номеру мобильного телефона.

Надежда Карташова
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