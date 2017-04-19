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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
21:24  19 апреля 2017 0

Чудеса экономики: из 32-х городских автобусных маршрутов в Тюмени прибыльно только два (!!!). Начались разборки

Выделенная полоса для автобусов. Тюмень, выделенная полоса, автобус
В Тюмени реформируют систему пассажирских перевозокФото: Николай Бастриков © URA.RU

Мэрия Тюмени больше не станет мириться с низкой эффективностью автотранспортных предприятий. Система организации пассажирских перевозок будет реформирована. Об этом сегодня заявил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов на заседании комиссии городской думы по бюджету.

Сейчас обсуждается судьба двух крупнейших предприятий ТПАТП №1 и ТПАТП №2. Депутат Мурат Тулебаев отметил, что на содержание муниципальных предприятий из бюджета города выделяется в виде субсидий около миллиарда рублей. Однако, исходя из финансового отчета компаний, у ТПАТП №1 из 32 маршрутов доходными являются только два. Та же ситуация и у «ТПАТП №2».

«Документы уже подготовлены для слияния, мы думаем, процесс завершится уже летом, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ Игорь Фролов. — Это даст оптимизацию внутренних ресурсов и управленческого персонала, поможет правильней спланировать денежные средства и расходы на запчасти и ГСМ».

Парламентарии одобрили решение о слиянии, выразив надежду на обновление менеджмента компаний. «Возникает вопрос о том, как работает менеджмент предприятия, — пояснил Мурат Тулебаев. — Человек там сидит уже много лет и пытается руководить и ПАТП №1, и №2. Когда предприятия сольются, естественно, должно и руководство обновиться. Потому что тратим столько народных денег на предприятия, а эффективность маленькая». Депутат также намекнул, что руководство предприятия может лукавить с цифрами в отчете, потому как они напрямую влияют на величину вливаний из бюджета.

Владимир Балтунов
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