21:44 19 апреля 2017 0

Правозащитница обвиняет во всем депутата Госдумы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осужденная за репост видео с обнаженным мальчиком Евгения Чудновец назвала виновных в возбуждении против нее уголовного дела, в результате которого она пять месяцев провела за решеткой. Среди участников заговора она называет депутата Госдумы Александра Ильтякова, прокурора из Катайска, мать мальчика, который фигурирует в видео, а также предпринимателя Эрнста Данеляна.

«Олигарх понятно почему, я ему мешала спокойно торговать тухлятиной. Мама мальчика тоже понятно, ведь в ходе расследования в моей группе выяснилось, что ребенок, мягко говоря, с отклонениями, а семья неблагополучная. С прокурором тоже все ясно. Он понимал, что рано или поздно я доберусь и до него, да и раскрываемость надо [повышать]. Данеляну не нравилось, что я рассказываю о его любовницах, угрозах в мой адрес и адрес администраторов других групп», — пишет Чудновец на своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина сообщает, что написала заявление на Данеляна и его сына. Чудновец обвиняет их в распространении детской порнографии и угрозах, а также похищении сотового телефона.

Александр Ильтяков рассказал «URA.RU», что впервые услышал о Чудновец уже после того, как она была осуждена. «Мне грустно от того, что из-за нее каждый день происходит глумление над ребенком, — отметил депутат. — Это самовлюбленный человек, который занимается самопиаром. Она не умеет писать, не имеет юридического образования, как она может судить о других. Чудная — иначе не сказать!». Ильтяков считает, что Евгении стоит обратиться к психологу. «Лучшее лекарство — это работа. Пусть вспомнит о своём ребенке, которого нужно содержать», — напомнил депутат.

Евгения Чудновец отбывала наказание в виде шести месяцев лишения свободы в тагильской колонии за репост ролика с детским порно (после апелляции срок был сокращен до пяти месяцев). Ее дело вызвало огромный общественный резонанс, после чего генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу.