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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:28  20 апреля 2017 0

Кадыров на встрече с Путиным опроверг информацию об убийствах геев в Чечне

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни считает, что публикации "Новой Газеты" не соответствуют действительностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на публикации в прессе о задержаниях представителей лгбт-сообщества на территории республики.

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят. Господа „хорошие люди“ пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают, убивают, даже назвали имя одного из них», — цитирует слова Кадырова RT.

Кадыров рассказал, что в материале «Новой газеты» о преследованиях геев содержится недостоверная информация о задержании человека, которого журналисты успели записать в убитые, однако по словам главы Чечни, гражданин жив и здоров.

Помимо этого, Кадыров сообщил президенту, что на территории республики сохраняется высокий уровень безопасности.

Сергей Макеев
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