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12:02  20 апреля 2017 0

Сразу три югорчанина оказались в списке Forbes

Журналы, журнал, forbes, форбс
Журнал обновил легендарный рейтинг богатейших людей РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг богатейших бизнесменов России. В топ-200 в 2017 году, по версии издания, попали сразу три выходца из ХМАО-Югры. Это бессменный глава ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, совладелец ПАО «НОВАТЭК», депутат Госдумы Леонид Симановский, а также экс-владелец компании «ЮКОС», который начинал свой бизнес в Нефтеюганске, оппозиционер Михаил Ходорковский.

65-летний Владимир Богданов за год опустился на 5 позиций и сейчас занимает 49 строчку рейтинга. Нефтяник владеет состоянием в 1,9 млрд долларов США, его заработок составил 200 млн долларов. Официальный наследник у «генерала» из Сургута только один.

67-летний единоросс Леонид Симановский (78 место) в 2017 году вырос на 9 позиций, и контролирует финансовый капитал в размере 1,2 млрд долларов. Прибыль газового бизнесмена составила 250 млн долларов. По версии Forbes, наследник у совладельца «НОВАТЭКа» также только один.

53-летний экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский потерял две позиции и остановился на 172 месте в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состоянии оценивается в 600 млн долларов, годовой заработок составил 100 млн. На наследство Ходорковского могут претендовать 4 детей.

Эльдар Булатов
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