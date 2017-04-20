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Главные новости Челябинской области
12:08  20 апреля 2017 0

В мэрии Копейска силовики изымают документы. Это претензии к прежней власти

Копейск Челябинск, копейск знак
В ближайшее время Копейск ожидают новые проверкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Копейска накануне, 19 апреля, прошла выемка документов, связанных с городским ЖКХ, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах. Оперативно-следственные действия проводили сотрудники управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией областного полицейского главка в рамках возбужденных осенью прошлого года уголовных дел. В пресс-службе ведомства от комментариев воздержались.

В администрации Копейска подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий, отметив, что обстановка в мэрии остается спокойной и рабочей.

Уголовное дело по нарушениям, допущенным в ходе подготовки Копейска к зиме, было возбуждено осенью прошлого года. Фигурантом стал занимавший тогда пост вице-мэра Алексей Левит. Ему было предъявлено обвинение по ст. 169 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. После этого чиновник уволился из администрации. Его бывший шеф — Вячеслав Истомин — сейчас дожидается суда по обвинению в коррупции.

По итогам многочисленных скандалов и проверок главой города решено было сделать выходца из силовых структур, который и занял этот пост. В мае Копейск ожидает ревизия Контрольно-счетной палаты области.

Алексей Шумов
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