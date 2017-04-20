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Главные новости Тюменской области
13:53  20 апреля 2017 0

В Тюменской области смыло десять человек вместе с мостом. ФОТО

Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, паводок, чусовая, половодье, подвесной мост
Трагедия чуть не случилась под ТобольскомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе Тобольска на реке Иртыш во время резкого подъема воды оторвало пешеходный мост, на котором были люди.

На переправе Тобольск-Бекерево, через реку Иртыш оторвало пешеходные мостки, на которых находились 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Резкий подъем воды спровоцировал движение льда, на котором была оборудована переправа для прохода людей. Жители оказались в западне на движущемся деревянном мосту.

Дежурившие на переправе инспекторы увидели подвижку льда и приступили к спасению людей. С помощью судна на воздушной подушке они пересекли реку и сняли терпящих бедствие людей с деревянных мостков.

«Они, конечно испугались, — рассказал собеседник „URA.RU“ в пресс-службе МЧС. — Это произошло в считанные секунды. Люди шли с работы вечером. И вдруг их понесло. Но рядом оказались сотрудники инспекции по маломерным судам и трагедии удалось избежать».

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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Владимир Балтунов
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