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Главные новости Челябинской области
13:49  20 апреля 2017 0

Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян за счет челябинских олигархов

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рашников виктор
Виктор Рашников стал самым успешным бизнесменом Южного УралаФото: Илья Московец © URA.RU

В списке богатейших бизнесменов России стало вдвое больше олигархов, связанных с Челябинской областью. Таковы итоги последнего рейтинга «Форбс», опубликованного в четверг, 20 апреля.

Самым успешным бизнесменом по-прежнему остается председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников: 8 млрд 300 млн долларов обеспечили магнитогорцу 14 место в рейтинге. В прошлом году он был 23-им — с 3,8 млрд долларов.

Следующий южноуралец следует за ним с большим отрывом. Это депутат Заксобрания области, собственник «Челябинской угольной компании» и «Южуралзолота» Константин Струков. С 94 места, занятого в прошлом году, он спустился до 108-го, при этом увеличив состояние на 50 млн долларов. До заветного миллиарда в американской валюте Струкову остается еще 50 миллионов.

Чтобы оценить достижения олигарха, достаточно вспомнить его результаты за 2015 года — 168 место в рейтинге и 500 млн долларов. Неудивительно, что в прошлом году Струков отказался от борьбы за мандат депутата Госдумы.

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Виктор Рашников — поклонник спорта и благотворитель Фото: Илья Московец © URA.RU

Вернулся на страницы Forbes акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров: 128 место и 800 млн долларов. По сравнению с 2013 годом (затем Комаров выпал из рейтинга) он поднялся на 10 пунктов и стал богаче на 50 млн долларов.

Игорь Зюзин (владеющий в Челябинской области металлургическим активами) упомянут в рейтинге впервые с 2014 года: 152 место против 193-го и 650 млн долларов против 450 млн.

Владимир Васин
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