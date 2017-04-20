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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
14:48  20 апреля 2017 1

Поздравляем! У спикера Думы ХМАО — пополнение в семье

Ханты-Мансийск, выборы. Комарова, Хохряков, ГФИ Кузьменко
У Бориса Хохрякова и его супруги Ксении родился сынФото: Эльдар Булатов © URA.RU

В семье председателя Думы ХМАО-Югры Бориса Хохрякова — пополнение. У спикера и его супруги Ксении появился на свет мальчик. Малыша назвали Борисом в честь отца.

Спикера югорского парламента уже поздравили с радостной новостью губернатор Югры Наталья Комарова и представители регионального истеблишмента.

«URA.RU» присоединяется к словам поздравления и желает семье Бориса Сергеевича крепкого здоровья, домашнего уюта, человеческого счастья и успеха во всех нынешних и будущих начинаниях!

Эльдар Булатов
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