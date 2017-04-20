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20 апреля 2017
15:14  20 апреля 2017 0

Уральский олигарх крутит роман с новой девушкой. ФОТО

Модель часто сравнивают с Умой ТурманФото: Instagram Дарьи Строкоус

Российского олигарха, уроженца Прикамья Дмитрия Рыболовлева в этом году постоянно видят в компании с новой девушкой — королевой подиумов Дарьей Строкоус.

Миллиардер всегда предпочитал блондинок: у его бывшей супруги Елены, а также у модели Татьяны Дягилевой и Анны Барсуковой светлые волосы. Дарья Строкоус не стала исключением.

В 2017 году Дмитрий и Дарья постоянно появляются вместе на публике, их видели на футбольных трибунах в Монако, где они обменивались пылкими взглядами. Также олигарх представил свою новую пассию другу — князю Альберу II на мартовском Балу роз, пишет Tatler.ru.

Пара регулярно ходит вместе на спортивные матчи
Фото: tatler.ru

Лев Истомин
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