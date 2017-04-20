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20 апреля 2017
15:19  20 апреля 2017 0

Пенсионер отправил Медведеву апрельскую прибавку к пенсии. Пришлось доплачивать, чтоб перевели

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Пенсионеры недовольны прибавкойФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пенсионер из Томской области Виктор Смирнягин отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву свою апрельскую прибавку к пенсии, которая составила 60 рублей. Он считает, что так должны поступить и другие получатели пенсий.

Как сообщает пресс-служба КПРФ, с переводом денег у томского пенсионера возникли проблемы, поскольку на почте долго не хотели принимать к переводу такую маленькую сумму. За перевод в 60 рублей, пенсионеру пришлось заплатить 133 рубля.

Виктор Смирнягин призвал всех пенсионеров отправить свои апрельские прибавки правительству. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят, не переставая. Постыдились бы», — заявил пенсионер.

С 1 апреля 2017 году пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысили на 1,5%. По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля, страховой — 13 655 рублей.

В 2016 году премьер Дмитрий Медведев обещал повысить пенсии на 8,5%, при этом выплаты подняли всего на 4%, тогда как инфляция в стране составила более 12%.

Нина Калинина
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